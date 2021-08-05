تعرف على الدول التي تقبل اللقاحات المستخدمة في الجزائر

نظرًا للوضع الصحي الاستثنائي، تطلب العديد من البلدان من المسافرين الحصول على دليل التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقد تبنت 16 دولة بالفعل جواز السفر الصحي في أوروبا، مثل فرنسا. التي تخطط لنشرها في جميع أنحاء أراضيها اعتبارًا من 9 أوت.

حاليًا ، اللقاحات الأربعة المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) هي الوحيدة المعترف بها في غالبية البلدان.

لحسن الحظ، تتجه البيانات بسرعة نحو إدراج اللقاح الروسي والصيني. حيث تم الاعتراف بهما في تونس وتركيا، وجهتان رئيسيتان للجزائريين. كما أن المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي تقبل هذين اللقاحين. وقد تزيد القائمة لفترة أطول في الأشهر المقبلة.

70 دولة قد اعترفت بالتطعيم بـ Sputnik-V

تمت الموافقة على Sputnik-V من الحكومة الجزائرية اعتبارًا من 30 جانفي 2021. وهو أول لقاح يستخدم في التطعيم ضد فيروس كورونا في الجزائر حتى ماي 2021. وعلى الرغم من أنه معترف به حاليًا في ما يقرب من 70 دولة. إلا أن اللقاح الروسي غير معترف به حاليا في أوروبا.

في الواقع، قامت دولة واحدة فقط في منطقة شنغن وهي المجر، بإدراجه في قائمة اللقاحات المصرح بها. من ناحية أخرى، تم تأجيل الموافقة عليه من قبل EMA.

ومع ذلك، مع الارتفاع المفاجئ في حالات كوفيد -19، تتوسع قائمة البلدان التي تقبل اللقاح الروسي تدريجيًا. بالإضافة إلى تركيا وتونس، نجد الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروسيا وصربيا وفيتنام والمجر وبوليفيا. والجبل الأسود وباراغواي والقائمة تطول وتطول.

45 دولة تعترف بلقاح Sinovac كدليل على المناعة

يُظهر اللقاح الصيني Sinovac (CoronaVac) الذي أقرته منظمة الصحة العالمية في 1 جويلية 2021 واعدًا كبيرًا. المزيد والمزيد من الدول تؤيده. بما في ذلك ما لا يقل عن 6 دول شنغن التي اعترفت مؤخرًا بأنها دليل صالح على المناعة ضد كورونا. وزهي إسبانيا وسويسرا وهولندا وفنلندا واليونان وأيسلندا.

بالإضافة إلى ذلك، تمنح المملكة العربية السعودية، التي أعادت فتح أبوابها مؤخرًا للسياح. تصريحًا صحيًا للمسافرين الذين تلقوا جرعتين من لقاح Sinovac. بشرط أن يقوموا بحقنة إضافية من أحد اللقاحات الأربعة المضادة لـ covid-19 المعترف بها.

فيما يلي بقية الدول الأخرى التي تقبل لقاح Sinovac الصيني:

تونس، تركيا، مصر، ماليزيا، ألبانيا، جورجيا، باراغواي، أرمينيا، الفلبين، أذربيجان، هونغ كونغ، صربيا، بنغلاديش، جنوب إفريقيا، البرازيل، إندونيسيا، كمبوديا، كازاخستان. سريلانكا، تشيلي، لاوس، الصين، مقدونيا، طاجيكستان، كولومبيا، تايلاند، جمهورية الدومينيكان، المكسيك، توغو، تيمور الشرقية، نيبال، إكوادور، عمان، أوكرانيا، السلفادور. باكستان، أوروغواي، بنما وزيمبابوي.

كيف تتحقق من صلاحية لقاح مضاد لـ covid-19 في بلد المقصد؟

الطريقة الأكثر أمانًا لمعرفة ما إذا كان اللقاح الخاص بك قد تمت الموافقة عليه في البلد الذي ترغب بالسفر إليه. هو التحقق من موقع الويب الرسمي لكل حكومة. في أغلب الأحيان، يتم تخصيص صفحة للقيود الصحية المفروضة على الزوار الدوليين، ويتم تضمين قائمة اللقاحات المقبولة.