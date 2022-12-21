تعرف على الرؤساء المرشحين في تصويت الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022

دعت قناة روسيا اليوم لاختيار الشخصية السياسية العالمية الأكثر تأثيرا عام 2022. حيث سينتهي التصويت منتصف ليل الـ9 من جانفي عام 2023 ويتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر العاشر منه.

وقالت “نرجو الانتباه إلى وجود تأخير في الإحصاء اليومي للأصوات، لكن هذا لن يؤثر بالمحصلة على النتيجة النهائية”.

واختارت قناة روسيا اليوم كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الصيني شي جين بينغ. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتش، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما اختارت أيضا رئيس الحكومة الهنغارية فكتور أوربان، رئيس الحكومة البريطانية السابق بوريس جونسون. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.