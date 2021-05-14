تعرف على الشروط التي وضعتها حركة حماس للهدنة

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في حوار خص به قناة تي أر تي عربي شروط حماس للهدئة.

وأوضح خالد مشعل لذات القناة أن مطالب حركة حماس لوقف التصعيد متمثلة فيمايلي:

الخروج من المسجد الأقصى والسماح بحرية الصلاة الوجود فيه.

التوقف عن جريمة التهجير أهلي الشيخ جراح.

الإفراج عن معتقلين في التصعيد الأخير.

وقف العدوان على عزة.

وأضاف خالد مشعل ان هناك تحرك من جانب مصر وتركيا وأيضا قطر من أجل وقف الإعتداءات الصهيونية بغزة والقدس.

فيما اعلنت وزارة الصحة في غزة عن إستشهاد 122 فلسطينيا بينهم 31 طفلا و20 إمراة كما سجلت إصابة 900 شخص بجروح.