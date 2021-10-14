تعرف على الشروط الجديدة للدخول إلى بريطانيا

وضعت المملكة المتحدة البريطانية شروطا للراعبين في الدخول إلى اراضيها حسب ما أعلنت عنه شركة الخطوط الجوية الجزائرية عبر صفحتها في الفيسبوك

وأوضح بيان الجوية الجزائرية أن المملكة المتحدة حددت شروطا لمن يمكنه السفر إلى أراضيها وهذا للمواطنين البريطانيين وكذا الأيرلنديون بالإضافة سكان المملكة المتحدة. وأيضا لحاملي تأشيرة من نوع C ، تأشيرة العمل من نوع C وتأشيرة من نوع D الصادرة عن الخدمات القنصلية البريطانية.

وألزم المملكة المتحدة جميع المسافرين مهما كانت جنسيتهم الالتزام بالقواعد التالية:

ملء بطاقة تحديد موقع الركاب الخاص بالصحة عمومية (Passenger Locator Form) :

يجب أن تتضمن البطاقة الرقم المرجعي يؤكد الدفع الخاص باختبارات ال COVID المطلوبة قبل السفر.

يمكن تحميل البطاقة على الرابط التالي: https://bit.ly/UK_PLF

يجب ملء البطاقة48 ساعة قبل موعد الرحلة.

يجب تقديم البطاقة عند التسجيل وتسليمها عند مكتب الهجرة عند الوصول.

أما بخصوص المسافرون الخاضعين للتلقيح فعليهم الإلتزام بالقواعد التالية:

يجب أن يكون جميع المسافرين الذين يدخلون المملكة المتحدة أويعبرونها ملقحين بشكل كامل.

اللقاحات المعترف بها هي أسترا زينيكا كوفيشيلد: AstraZeneca Covishield ، أسترا زينيكا (Vaxzevria)فاكزفيريا، Janssen جانسن، Moderna موديرنا، أو Pfizer-BioNTech Comirnatyبفايزر بيوتيك كوميرناتي.

كما يجب أن يكون التلقيح قد اكتمل 14 يومًا على الأقل من قبل دخول الإقليم.

يجب على المسافرين، قبل مغادرتهم، تقديم إثبات الدفع الخاص باختبار كوفيد19 الذي يجب انجازه في اليوم الثاني بعد وصولهم.

يمكنكم الحصول عليه على الرابطين التاليين :

https://bit.ly/UK_TestKitPackage أو https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-tests-pour-les-arrivées-internationales

وفيما يخص المسافرون الغير خاضعين للتلقيح:

يجب أن يكون لدى المسافرين الذين تزيد أعمارهم عن 11 سنة، والذين يدخلون المملكة المتحدة أويعبرونها، نتيجة اختبار COVID-19 سلبية. ويعود تاريخها إلى أقل من 72 ساعة قبل مغادرة آخر رحلة مباشرة إلى المملكة المتحدة.

الاختبارات المقبولة هي: اختبار الأنتجين و الـ PCR.

يجب أن تكون نتيجة الاختبار باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. (الإطلاع إعفاءات أخرى عبر https://tinyurl.com/yytxv2cp)

كما يجب على المسافرين، قبل مغادرتهم، تقديم إثبات الدفع الخاص باختبار COVID-19 الذي يجب إنجازه في اليوم الثاني والثامن بعد وصولهم.

يمكنكم الحصول عليه على الرابطين التاليين:

https://bit.ly/UK_TestKitPackage أو https://www.gov.uk/guidance/providers-of-day-2-and-day-8-coronavirus-tests-pour-les-arrivées-internationales