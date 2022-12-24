تعرف على الطعام الذي كان يأكله الملك توت عنخ آمون

تحدثت أستاذة علم المصريات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سليمة إكرام، عن العديد من الموجودات والأطعمة التي عثر عليها في مقبرة الملك توت عنخ آمون الملكية المصرية المكتشفة.

وكشفت سليمة إكرام، خلال لقائها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، أن مقبرة “توت عنخ آمون”، كانت أول مقبرة ملكية مصرية مكتشفة، وتكاد تكون لم تمس.

وكانت المقبرة مليئة بكل الكنوز، وفريدة من نوعها، ومن خلالها، تم التعرف على كيفية دفن الموتى لدى المصريين القدامى. وكذا الأشياء التي كانوا يضعونها في المقبرة، وما هي معتقداتهم الدينية.

كما تم التعرف على التكنولوجيا المستخدمة وطرق التجارة وما كان المصريون يعرفونه، عن العالم من حولهم. وكذا طعام وشراب الملك وحتى الحلويات.

وأضافت العالمة، أن المصري يحب اللحمة، حيث كانت توجد قطع من اللحم المحنط داخل الصناديق. حتى يتناولها الملك عندما يشعر بالجوع.

وكشفت أنه وجد في مقبرة الملك توت عنخ آمون عدة أطعمة، منها لحم “رِيَش” و”شرائح” و”كبدة”. وأوز وبط وحمام، حيث كانت مطبوخة ومحنطة ومغلفة.

مشيرة إلى وجود صناديق مجمعة أسفل السرير، وكذا سلال تحتوي على فواكه وخضروات. وحذاء الملك وهو صغير، وحذاؤه وهو رجل وملابسه وهو صغير وكبير، وحتى ملابسه الداخلية.