تعرف على الولايات التي مستها السلالة البريطانية والنيجيرية لفيروس كورونا

أعلن معهد باستور الجزائر مساء اليوم الخميس عن تسجيل عدد حالات جديد من سلالة السلالة البريطانية والنيجيرية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 7 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية، و13 حالة من السلالة النيجيرية

ويدخل هذا في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروس SARS-CoV-2 .

كما تدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

وجاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

5حالات من ولاية الجزائر منها 3 حالات من نفس العائلة، كانت على اتصال باحدى الحالات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي.

حالتين من ولاية البليدة.

أما فيما يخص الحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية سجلت عبر الولايات التالية:

3 حالات من ولاية الجزائر منها حالتين من نفس العائلة.

حالة واحدة من ولاية سوق أهراس.

6 حالات من ولاية تبسة.

حالة واحدة من ولاية ورڨلة “حاسي مسعود”.

حالتين من ولاية عين صالح.

هذا ويبلغ عدد البلدان التي ظهر بها المتغير النيجيري إلى حد الآن 13 بلدا.

وكان بتاريخ 25 فيفري الماضي أعلن معهد باستور عن تسجيل اول حالتي السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا

أين تم تسجيل الخحالة الأولى شخص يعمل بمستشفى الامراض العقلية في الشراڨة في العاصمة

بينما الحالة الثانية مغتبر قادم من فرنسا جاء عغلى مراسيم دفن والده.

وتبقى الوقاية خير من العلاج لدى وجب علينا التقيد بمايلي:

اليقظة.

احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

الامتثال لقواعد الحجر الصحي.

الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.