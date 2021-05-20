تعرف على الولايات المعنية والمستثناة من الحجر لمدة 30 يومًا

قررت الحكومة اليوم الخميس تمديد إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لـمدة 30 يومًا عبر 19 ولايات بداية من السبت المقبل.

ووفق بيان مصالح الوزارة الأولى، تم اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ـ 19.

وجاء هذا القرار تبعا لتعليمات الرئيس تبون، وعقب الـمشاورات معا للجنة العلمية لـمتابعة تطورجائحة فيروس كورونا.

كما قررت مصالح الوزارة الأولى عدة قرارات هذه اهمها:

تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون من من 23:00 مساءً إلى غاية 04:00 من صباح اليوم الـموالي.

تدابير هذا الحجر ستكون ابتداء من يوم السبت 22 ماي 2021

القرار يخص الولايات الـ 19 الآتية: أدرار، الاغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، المسيلة، ورقلة.

بالاضافة الى وهران، تيبازة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس والوادي، تقرت.

كما استثنى القرار الولايات الـ 49 التالية ، الشلف، أم البواقي، بشار، البويرة، تمنغست، تلمسان، تيارت، الجلفة: سعيدة، سكيكدة، عنابة.

بالإضافة إلى ولاية ، قالمة، المدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، ميلة.

كما استثنى القرار ولاية سوق أهراس ، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون برج باجي مختار، أولاد جلال.

وأيضا ولاية بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانب، الـمغير والـمنيعة.

تكليف الولاة بالسهر على فرض التقيّد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.

وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.

وجددت الحكومة دعواتها للمواطنين للتحلي بالحذر لاسيما أمام الخطر الحالي لانتشار السلالات الجديدة من كورونا في جميع أنحاء العالم.