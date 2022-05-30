تعرف على ترقيم الطرق السيارة

وقع الوزير الاشغال العموميمة كمال ناصري على مرسوم تنفيذي مرسوم تنفيذي يحدد ترقيم الطرق السيارة.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 36 قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022. يحدد ترقيم الطرق السيارة.

وهذا تطبيقا لأحكام من المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 فيفيري سنة 1985. والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة.

والهدف من ذات المرسوم هو ترقيم الطرق المصنفة ضمن “بموجب المرسـوم التنفيذي رقم 20-390“. الطرق السيارة المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1442الموافق 19 ديسمبر سنة 2020.

وجاء ترقيم الطرق السيارة كالاتي:

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