تعرف على حصة الجزائر في الحج هذا الموسم

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن نسبة الحصص من الحجاج لأداء مناسك الحج لعام 1443 الموافق لـ 2022.

وحسب ذات الوزارة تم تحديد هذا الموسم نسبة الحجاج الجزائريين بـ 18697 أي ما يعادل نسبة 45.27 بالمائة. وذلك وفق نظام الحصص المعمول به. وبهذا جاءت الجزائر في المرتبة الـ 11 من حيث حصص الحجاج عبر العالم الإسلامي.

كما ان إجمالي عدد الحجاج هذا الموسم بالبقاع المقدسة سيكون مليون حاج بعد إلغاء التدابير الوقائية التي كانت مفروضة بسبب جائحة كورونا.

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