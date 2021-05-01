تعرف على خصائص لقاح كورونافاك الصيني الذي اقتنته الجزائر

استلم معهد باستور، أمس الجمعة، دفعات جديدة من لقاحي سبوتنيك الروسي، وكورونافاك الصيني ضد فيروس كورونا.

وقد أثبت لقاح كورونافاك الصيني فعالية بنسبة 67% في الوقاية من أعراض كوفيد-19 و80% في منع الوفاة.

ويمكن تخزين لقاح كورونافاك في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و 8 درجات مئوية.

ويعتمد لقاح كورونافاك الطريقة التقليدية وهي معتمدة بنجاح في العديد من اللقاحات المعروفة مثل داء الكَلَب.

وخضع العقار للتجربة في كل من تركيا وإندونيسيا، وكانت النتائج متابينة.

إذ أظهرت البيانات المرحلية من تجربة حديثة في تركيا نُشرت في ديسمبر، أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 91.25٪.

كما أعلنت إندونيسيا أن معدل فعاليته يصل إلى 65.3٪ بناءً على البيانات المرحلية من تجاربها.