تعرف على “سجن كوبر” الخطير بالسودان الذي يقبع فيه البشير

نقل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مساء الثلاثاء، إلى سجن كوبر، في العاصمة الخرطوم، كما أكدت عائلته.

وحسب موقع سكاي نيوز العربية، سجن كوبر، يضم 14 قسما، من بينها، قسم المدانين بأحكام إعدام.

ويحتوي السجن على قسم آخر لأصحاب السوابق، وثالث لذوي الأحكام الطويلة والقصيرة، ورابع للمعتقلين السياسيين.

يمتد سجن كوبر الذي تم تشييده إبان الحكم البريطاني للسودان عام 1903، على مساحة 5 آلاف متر مربع.

وتعود تسمية السجن، إلى أول قائم عليه، عقب تشييده في أوائل القرن العشرين، وهو ضابط بريطاني يدعي “كوبر”.

وكان الجنرال البريطاني “كتشنر”، أول من أمر ببناء سجن كوبر، إلا أنه لم يحضر افتتاحه بسبب استدعائه إلى لندن آنذاك.

وكان الجنرال “كتشنر”، ينوي بناء أضخم سجن عرفه السودان في تاريخه، وقد تحقق له ذلك بالفعل، إذ لا يزال سجن كوبر هو الأكبر في البلاد.

ويأخذ سجن كوبر في السودان شكلا هندسيا، يشبه إلى حد كبير سجون بريطانيا، لا سيما سجن برمنغهام.

وكان أول من دخله، مجموعة من السجناء السياسيين، المعارضين للحكم البريطاني.

ومع مرور الوقت، نما حول السجن حي سكني، ظل يحمل اسم السجن لعقود، قبل أن يتم تغيير اسمه في الآونة الأخيرة، إلى حي عمر المختار.