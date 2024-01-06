تعرف على عدد البطاقة الذهبية المتداولة وعمليات الدفع إلكتروني 

نشرت اليوم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أهم المؤشرات في مجال البريد، التي تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من بداية 2020 إلى غاية الآن.

وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك وصل عدد بطاقات الدفع البريدية الذهبية إلى 12.5 مليون في 2023 في حين كان 6 ملايين بطاقة في 2020.

كما كشف مؤشر البريد إجراء 66 مليون عملية دفع إلكتروني بإستخدام البطاقة الذهبية خلال سنة 2023 . بينما خلال 5 مليون عملية في 2020.

وشهدت سنة 2023 إرتفاع عدد الشبابيك الآلية للسحب من 1400 ألى 1993 شباك.

في حين تم تسجيل في الـ 2023 إرتفاع عدد المكاتب الخدمات البريدية الثابتة عبر الوطن إلى 4245 مكتب.