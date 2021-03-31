تعرف على هوية ضحايا الحادث المأساوي بواد غير ببجاية

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من إنتشال جثث 8 أشخاص غرقوا داخل محطة ضخ مياه الصرف الصحي بمحاذاة سجن واد غير ببجاية.

الضحايا، ووفق المعلومات المتوفرة كانوا في مهمة تنظيف محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بواد غير.

أين لقوا حتفهم بسبب الاختناق داخل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وحسب ذات المعلومات .

وعلى هذا الحادت المأساوي تنقل إلى عين المكان كل وزير العدل حافظ الاختام ووزير الداخلية وكذا الموارد المائية لمعاينة الحادث.

ومن مكان الحادث نقل وزير العدل تعازي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلات الضحايا.

وتحصلت النهار اونلاين على هوية المتوفين في حادث الإختناق بواد غير وهي:

حسان خالد من بلدية درقينة

زوهير كعاط من بلدية خراطة

الرقيب بلال والي من بلدية تيزي نبشار ولاية سطيف.

العون فريد حرير.

العون ناصر، شفيق.

العون علاوة بوخزار من ولاية جيجل.

بالإضافة الى المرحوم النزيل بسجن واد غير من ولاية بومرداس.

رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.