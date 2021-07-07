تعرف على الوزراء المغادرين

أعلنت مصالح رئاسة الجمهورية مساء اليوم الأربعاء في بيان لها عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية التشكيلة الحكومة جاءت بعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبإقتراح من الوزير ألاول أيمن بن عبد الرحمان

عقب الإعلان عن التشكيلة الجديدة للحكومة عدد من الوزراء تم كشف عن الوزراء المغادرون وهم كالتالي:

صبري بوقادوم وزيرا للخارجية

بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل، حافظا للأختام

شمس الدين شيتور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

الطيب زيتوني وزيرا المجاهدين و ذوي الحقوق.

محمد واجعوط وزير التربية الوطنية.

مليكة بن دودة وزيرة الثقافة والفنون.

سيد علي خالدي وزير الشباب والرياضة.

محمد باشا وزيرا للصناعة.

مصطفى كمال ميهوبي وزيرا للموارد المائية.

بوغازي وزير السياحة

الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة.

سيد أحمد فروخي وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية.

في حين كشف بيان مصالح رئاسة الجمهورية عن الوزراء المنتدبون المغادرون

اسماعيل مصباح كاتب للدولة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مكلف بإصلاح المستشفيات.

سليمة سواكري كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة، مكلفة برياضة النخبة.

وللإشارة عمار بلحيمر وزير الإتصال فقد منصب الناطق الرسمي للحكومة