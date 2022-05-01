تعرف على ميزانية إستيراد المكملات الغذائية للتكفل بالأمراض النادرة

كشفت الصيدلية المركزية للمستشفيات عن تخصيص 12 مليار لإستيراد المكملات الغذائية الموجهة للتكفل بـ 20 مرضا نادرا بالجزائر.

وحسب وأج نقلا عن ذات المصدر أن المؤسسة ستستقبل قريبا كمية معتبرة من هذه المواد الموجهة لعلاج الأمراض النادرة من بينها قرابة 10 الاف علبة حليب ومواد غذائية أخرى لمختلف الاعمار الى جانب برنامج خاص لاقتناء كل هذه الأدوية يستمر إلى غاية نهاية سنة 2022 .

وهذا يضيف ذات المصدر لتحسين التكفل بالأمراض النادرة أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الاخير وزير الصحة بالتكفل المجاني ب 373 طفلا مريضا بالاستقلاب الخلوي ونقص المناعة بين المواليد الجدد عبر 18 ولاية.

وفي ذات السشياق كشفت المكلفة ببرامج العلاج واخلاقيات وآداب المهنة الدكتورة ليلى بن برنو ان “تكفلت بملف الأمراض النادرة منذ مدة من خلال اطلاق المعهد الوطني للصحة العمومية لسجل وطني لهذه الأمراض وابرام اتفاقيات مع الشركاء (المخابر) الى جانب تنصيب مجموعة عمل ستتوسع الى لجنة خبراء “مؤكدة في هذا الإطار أن “تسيير هذا الملف تعطل بسبب تفشي فيروس كورونا وسيعرف انطلاقة جديدة بعد تراجع الوضعية الوبائية”.

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نشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، قائمة من المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق.

وجاء هذا القرار، بعد التحاليل المخبرية التي قامت بها الجهات المختصة على مجموعة من المكملات الغذائية. والتي أفضت إلى ثبوت إحتواء البعض منها على مكونات كيميائية تدخل في صناعة المواد الصيدلانية.

وتتمثل على وجه الخصوص في أدوية تستعمل لعلاج الضعف الجنسي والتي لا ينصح بتناولها إلا بعد أخذ رأي طبيب مختص.

بالإضافة إلى احتوائها أيضا على مواد غير مصرح بها في التركيبة. مما يعتبر مخالفة لأحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. والمرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 6 مايو سنة 2012 المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات.

وأشار البيان، إلى أن هذه المنتوجات عادة ما تعرض على شكل عسل، مشروب، معجون وشوكولاطة. في عدة توضيبات وأشكال أخرى مثل الأكياس الصغيرة، العلب والقنينات.

وأكدت الوزارة، إن هذه المنتوجات غير مأمونة ومن شأن استهلاكها أن يشكل خطرا على صحتهم. وبالتالي دعتهم للإمتناع عن اقتنائها واستهلاكها.

كما حذرت الوزارة، كافة التجار سواء على مستوى التجزئة، الجملة، الإنتاج أو الإستيراد، بأنه يمنع منعا باتًا عرض هذه المنتوجات للبيع أو التداول تحت أي صفة كانت. ويمنع تخزينها بالمستودعات.

كما يقع على عاتق كل تاجر يمتلكها السعي لإيداعها لدى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات.

وأكد البيان، أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرّض صاحبها للعقوبات الصارمة المنصوص عليها في القوانين سارية المفعول.

كما دعت الوزارة، لكل استفسار أو شكوى في هذا الشأن، التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات. أو الإتصال على الرقم الأخضر 1020.

كما تبقى وزارة التجارة وترقية الصادرات في خدمة المستهلكين لتقديم أي توضيحات أو إرشادات حول الموضوع.

هذا وتتمثل قائمة المكملات الغذائية الممنوعة من التسويق فيما يلي:

عسل ملكي مسك اليمان MESK EL YAMEN، عسل HILTI، عسل HERCULES HONEY، عسل ملكي BIP MAX.

وكذا عسل العنبر اليمنيAL-AMBAR YAMANI، عسل الطاقة VIGA HONEY، العسل الملكي ROYAL HONEY، وعسل Q7 GOLD.

بالإضافة إلى شوكولاطة HILTI، وشوكولاطة STROMAE، وشوكولاطة Q7 GOLD.

وكذا مشروب HILTI، مشروب الجانسنغ HOURS GOLD48، مشروب NITRO MAX GOLD، ومشروب DIBLONG.

ومعجون DIBLONG، معجون بالعسل MIEL BIZ10، CIALIS، ERKEXIN، HILTI GOLD.