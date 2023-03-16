تعرف على الوزراء المغادرين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا مس عدد من القطاعات حسب ما أعلنه اليوم الناطق الرسمي لديوان رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان ديوان رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري بعد مشاورة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان. ووفقا للتعديل غادر الحكومة هؤلاء الوزراء الحكومة.

تضمن القائمة مغادرة رمطان لعمامرة من على رأس الديلوماسية الجزائرية وتعيين أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا له .

وعرف قطاع المالية مغادرة إبراهيم كسالي وتعيين لعزيز فايت وزيرا للمالية خلفا له.

وتضمنت القائمة مغادرة عبد الرزاق سبقاق قطاع الشباب والرياضة وتعيين البطل الأولمبي ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد خلفاله.

وغادر حسين شرحابيل قطاع الرقمنة والإحصائيات لتعين مريم بن ميلود وزيرة خلفا.

وغادر قطاع التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق ليعين الطيب زيتوني خلفا له على رأس القطاع

وتضمنت القائمة تعيين طه دربال وزيرا للري.

وفقا لديوان رئاسة الجمهورية غادر قطاع السياحة والصناعات التقليدية ياسين حمادي وعيّن مختار ديدوش خلفاله.

ومس التعديل الوزاري وزارة النقل اين غادر كمال بلجود القطاع وعيّن يوسف شرفة خلفاله.

وتم مغادرة يوسف شرفة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وعيّن فيصل طالب وزيرا خلفا.

في حين غادرت سامية موالفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة وعينت فايزة دحلب خلفالها.

هشام سفيان صلواتشي يغادر قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية وعيّن أحمد بيداني وزيرا خلفا له.