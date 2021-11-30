تعرف على توزيع المقاعد الجديدة في المجالس البلدية والولائية

أعلن مساء اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للإنتخابات المحلية والولائية التي جرت يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي بقصر المؤتمرات أعلن شرفي أن نسبة المشاركة بإنتخابات المجالس البلدية وصل فيها عدد الناخبين 7514422 بنسبة 36.58 بالمائة. وسجل 1.136.738 صوت ملغى في حين سجل 6.377.684 صوت معبر عنه

اما فيما يخص المجالس الولائية بلغت بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة المشاركة 34.76 بالمائة. وجل 1.340.865 صوت ملغى، وكذا 5.561.357 صوت معبر عنه.

ووفق ماصرح به محمد شرفي تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الأولية لمحليات 2021. أين تحصل في المجالس البلدية على 5978 مقعد حيث حصد الاغلبية بـ 124 بلدية عبر 42 ولاية. بينما الأغلبية النسبية تحصل على 552 بلدية عبر 55 ولاية.

بينما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي الارندي في المرتبة الثانية بـ 4584 مقعد عبر 58 بلدية موزعة عبر 27 ولاية. بينما الأغلبية النسبية حصد331 بلديىة عبر 27 ولاية.

وجاءت القوائم المستقلة ثالثا بـ 4430 مقعد الاغلبية 91 عبر 24 ولاية أما الأغلبية النسبية تحصل على 344 بلدية عبر 48 ولاية. في حين تحصلت جبهة المستقبل على 3262 مقعد منها 34 بلدية عبر 18 ولاية بينما الأغلبية النسبية بـ 228 بلدية عبر 44 ولاية.

هذا تحصلت حركة البناء الوطني على المرتبة الخامسة بـ 1848 مقعد 17 بلدية عبر 10 ولايات والاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية. بينما حركة مجتمع السلم حمس حصدت المرتبة السادسة بـ 1820 مقعد الاغلبية 10 بلديات عبر 8 ولايات اما الأغلبية النسبية بـ 101 بلدية عبر 36 ولاية.

وجاء جبهة القوى الإشتراكية الأفافاس سابعا بـ 898 مقعد الاغلبية 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر 7ولايات. حزب الفجر الجديد بـ258 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

حزب الحرية والعدالة بـ242 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

جبهة الجزائر الجديدة بـ166 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

جبهة الحكم الراشد بـ138 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 1 بلدية واحدة.

تجمع أمل الجزائر بـ119 مقعد.

حزب الكرامة بـ102 مقعدين.

حزب العمال بـ46 مقعد.

حركة الشباب الجزائري بـ45 مقعد.

جيل جديد بـ45 مقعد.

جبهة العدالة والتنمية بـ32 مقعد.

حزب التجديد الجزائري بـ27 مقعد.

الجبهة الوطنية الجزائرية بـ21 مقععد.

حركة الانفتاح بـ20 مقعد.

جبهة النضال الوطني بـ19 مقعد.

حركة الوفاق الوطني بـ18 مقعد.

حزب الوحدة الوطنية والتنمية بـ15 مقعد.

التحالفات بـ12 مقعد.

حركة الوطنيين الأحرار بـ11 مقعد.

الوسيط السياسي بـ10 مقاعد.

التحالف الوطني الجمهوري بـ10 مقاعد.

الحزب الجزائري الأخضر للتنمية بـ8 مقاعد.

حركة الإصلاح الوطني بـ8 مقاعد.

الجبهة الديمقراطية الحرة بـ7 مقاعد.

الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية بـ5 مقاعد.

عهد 54 بـ5 مقاعد.

الاتحاد الوطني من أجل التنمية بـ4 مقاعد.

حزب النور الجزائري بـ4 مقاعد.

حزب التجديد والتنمية بـ3 مقاعد.

طلائع الحريات بـ2 مقعدين.

حزب العدل والبيان بـ1 مقعد واحد.

الاتحاد للتجمع الوطني بـ1 مقعد واحد.

الحزب الجمهوري التقدّمي بـ1 مقعد واحد.

وحاء ترتيب الاحزاب حسب توزيع المقاعد في المجالس الشعبية البلدية:

الأفلان : 5978 124 بلدية عبر 42 ولاية 552 بلدية عبر 55 ولاية

الارندي: 4584 58 بلدية عبر 27 ولاية 331 بلدية عبر 27 ولاية

القوائم المستقلة: 4430 91 بلدية عبر 24 ولاية 344 بلدية عبر 48 ولاية

جبهة المستقبل: 3262 34بلدية عبر 18 ولاية 228 بلدية عبر 44 ولاية

حركة البناء الوطني: 1848 17 عبر 10 ولايات 125بلدية عبر 21 ولاية

حمس: 1820 10 بلديات عبر 8 ولايات 101 عبر 36 ولاية

الأفافاس: 898 47 بلدية عبر 7 ولايات 65 بلدية عبر 7 ولايات

في حين جاءتتوزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية كمايلي:

الافلان 471 25 ولاية

القوائم المستقلة 443 10ولايات

الأرندي 366 13 ولاية

جبهة المستقبل 304 12ولاية

حمس 239 5 ولايات

حركة البناء الوطني 230 3 ولايات

حزب صوت الشعب 82 لم يحصل على أي أغلبية في أي ولاية

حزب الفجر الجديد 45 1ولاية

الافافاس 40 2 ولايتان

أعلن مساء اليوم محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن النتائج الاولية للإنتخابات المحلية والولائية التي جرت يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي بقصر المؤتمرات أعلن شرفي أن نسبة المشاركة بإنتخابات المجالس البلدية وصل فيها عدد الناخبين 7514422 بنسبة 36.58 بالمائة. وسجل 1.136.738 صوت ملغى في حين سجل 6.377.684 صوت معبر عنه

اما فيما يخص المجالس الولائية بلغت بلغ عدد الناخبين 6902222 أي بنسبة المشاركة 34.76 بالمائة. وجل 1.340.865 صوت ملغى، وكذا 5.561.357 صوت معبر عنه.

ووفق ماصرح به محمد شرفي تصدر حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الأولية لمحليات 2021. أين تحصل في المجالس البلدية على 5978 مقعد حيث حصد الاغلبية بـ 124 بلدية عبر 42 ولاية. بينما الأغلبية النسبية تحصل على 552 بلدية عبر 55 ولاية.

بينما جاء حزب التجمع الوطني الديموقراطي الارندي في المرتبة الثانية بـ 4584 مقعد عبر 58 بلدية موزعة عبر 27 ولاية. بينما الأغلبية النسبية حصد331 بلديىة عبر 27 ولاية.

وجاءت القوائم المستقلة ثالثا بـ 4430 مقعد الاغلبية 91 عبر 24 ولاية أما الأغلبية النسبية تحصل على 344 بلدية عبر 48 ولاية. في حين تحصلت جبهة المستقبل على 3262 مقعد منها 34 بلدية عبر 18 ولاية بينما الأغلبية النسبية بـ 228 بلدية عبر 44 ولاية.

هذا تحصلت حركة البناء الوطني على المرتبة الخامسة بـ 1848 مقعد 17 بلدية عبر 10 ولايات والاغلبية النسبية بـ 125 بلدية عبر 21 ولاية. بينما حركة مجتمع السلم حمس حصدت المرتبة السادسة بـ 1820 مقعد الاغلبية 10 بلديات عبر 8 ولايات اما الأغلبية النسبية بـ 101 بلدية عبر 36 ولاية.

وجاء جبهة القوى الإشتراكية الأفافاس سابعا بـ 898 مقعد الاغلبية 47 بلدية عبر 7 ولايات والاغلبية النسبية بـ 65 بلدية عبر 7ولايات. حزب الفجر الجديد بـ258 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

حزب الحرية والعدالة بـ242 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

جبهة الجزائر الجديدة بـ166 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 2 بلديتين.

جبهة الحكم الراشد بـ138 مقعد ، وأغلبية مطلقة في 1 بلدية واحدة.

تجمع أمل الجزائر بـ119 مقعد.

حزب الكرامة بـ102 مقعدين.

حزب العمال بـ46 مقعد.

حركة الشباب الجزائري بـ45 مقعد.

جيل جديد بـ45 مقعد.

جبهة العدالة والتنمية بـ32 مقعد.

حزب التجديد الجزائري بـ27 مقعد.

الجبهة الوطنية الجزائرية بـ21 مقععد.

حركة الانفتاح بـ20 مقعد.

جبهة النضال الوطني بـ19 مقعد.

حركة الوفاق الوطني بـ18 مقعد.

حزب الوحدة الوطنية والتنمية بـ15 مقعد.

التحالفات بـ12 مقعد.

حركة الوطنيين الأحرار بـ11 مقعد.

الوسيط السياسي بـ10 مقاعد.

التحالف الوطني الجمهوري بـ10 مقاعد.

الحزب الجزائري الأخضر للتنمية بـ8 مقاعد.

حركة الإصلاح الوطني بـ8 مقاعد.

الجبهة الديمقراطية الحرة بـ7 مقاعد.

الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية بـ5 مقاعد.

عهد 54 بـ5 مقاعد.

الاتحاد الوطني من أجل التنمية بـ4 مقاعد.

حزب النور الجزائري بـ4 مقاعد.

حزب التجديد والتنمية بـ3 مقاعد.

طلائع الحريات بـ2 مقعدين.

حزب العدل والبيان بـ1 مقعد واحد.

الاتحاد للتجمع الوطني بـ1 مقعد واحد.

الحزب الجمهوري التقدّمي بـ1 مقعد واحد.

وحاء ترتيب الاحزاب حسب توزيع المقاعد في المجالس الشعبية البلدية:

الأفلان : 5978 124 بلدية عبر 42 ولاية 552 بلدية عبر 55 ولاية

الارندي: 4584 58 بلدية عبر 27 ولاية 331 بلدية عبر 27 ولاية

القوائم المستقلة: 4430 91 بلدية عبر 24 ولاية 344 بلدية عبر 48 ولاية

جبهة المستقبل: 3262 34بلدية عبر 18 ولاية 228 بلدية عبر 44 ولاية

حركة البناء الوطني: 1848 17 عبر 10 ولايات 125بلدية عبر 21 ولاية

حمس: 1820 10 بلديات عبر 8 ولايات 101 عبر 36 ولاية

الأفافاس: 898 47 بلدية عبر 7 ولايات 65 بلدية عبر 7 ولايات

في حين جاءتتوزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية كمايلي:

الافلان 471 25 ولاية

القوائم المستقلة 443 10ولايات

الأرندي 366 13 ولاية

جبهة المستقبل 304 12ولاية

حمس 239 5 ولايات

حركة البناء الوطني 230 3 ولايات

حزب صوت الشعب 82 لم يحصل على أي أغلبية في أي ولاية

حزب الفجر الجديد 45 1ولاية

الافافاس 40 2 ولايتان

وجرت عملية التصويت في الانتخابات المحلية والولائية “محليات يوم 27 نوفمبر”، وهذا تحت شعار تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. لإختيار 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية.

وقدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. بالإضافة إلى ذلك ستجرى الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

طالع أيضا:

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، إن التوعية بالمواطنة، تكون من طرف الجميع. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ” لا يمكن الاتكال على الآخرين في هذا المجال”.

وأضاف، الرئيس تبون، أن “يوم الانتخابات هو يوم اختيار مسيرين الذين يسيرون شأن الشعب على المستوى القاعدي”. وأوضح رئيس الجمهورية، “اعتقد ان المفروض على المواطنين ان ينتخبوا”. مضيفا “إذا لم يرد أن ينتخب “فالانتخاب ليس حق وإنما واجب” ولكن لا يمكن أن أرجعه إجباري”.

وأكد الرئيس تبون، “نحن الآن نستكمل المؤسسات الانتخابية في الدولة.. أنتم تعلمون أن المؤسسة القاعدية في البلد هي البلدية ثم الولاية”. كما أوضح الرئيس أن “البلديات لا تملك صلاحيات قوية اليوم مثل ما قلت”. مضيفا “الصلاحيات تتطلب إمكانيات وهي ليست موجودة وهي ممركزة وسيتم مراجعتها في 2022 “.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb