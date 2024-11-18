تعرّف على الوزير الجديد للتربية الوطنية

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام عبد الحكيم بلعابد وزيراً لقطاع التربية الوطنية.

ويأتي هذا بموجب مرسوم رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي.

وفي المقابل، تم تعيين محمد صغير سعداوي وزيرا جديدا للتربية الوطنية.

وكان وزير التربية الجديد يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالتربية والتعليم والتكوين المهني على مستوى رئاسة الجمهورية. استنادا لمرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2023.