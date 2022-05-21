تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس في قطاع التربية
يشارك وزير التربية الوطنية، عبدالحكيم بلعابد، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة اليوم السبت، في أشغال الدورة ال 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الكسو، بتونس العاصمة.
وفي بيان للوزارة، فقد التقى الوزير، أمس الجمعة، على هامش أشغال الدورة عند وصوله مطار قرطاج الدولي، محمد ولد اعمر، المدير العام للالكسو،
الذي كان في استقباله برفقة رئيس المجلس التنفيذي والأمين العام لذات المجلس، وقد حضر هذا اللقاء سفير الجزائر بتونس السيد عزوز بعلال.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء عدة مواضيع أبرزها الدور المنتظر والمهم الذي تضطلع به الجزائر داخل منظمة الالكسو.
وبحث السبل من أجل دفع عجلة التعاون التربوي وترقيته بين أعضاء هذه المنظمة.
كما كان للوزير لقاء، بنظيره التونسي فتحي السلاوتي، بمقر وزارة التربية. وقد ثمن الطرفان في بداية اللقاء التوقيع على البرنامج التنفيذي 2022-2023-2024 بين الحكومتين الجزائرية و التونسية في شهر ديسمبر 2021 في الميدان التربوي.
كما تطرقا الى بحث سبل ووسائل تعزيز هذا التعاون سيما فيما يتعلق بتبادل زيارات الخبراء التربويين والبيداغوجيا واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والبحث التربوي والتكوين.
الى جانب ذالك، أعرب الطرفان عن ارادتهما وعزمهما في أن يرقى هذا التعاون الى مستوى العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.
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كما إلتقى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أمس الأربعاء بمقر الوزارة، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق.
لدراسة ملف إعادة بعث التربية البدنية في الوسط المدرسي. خصوصا في مرحلة التعليم الإبتدائي.
وحسب بيان للوزارة، فقد أشار وزير التربية، أن هذا اللقاء جاء لدراسة سبل ترقية التربية البدنية والرياضة في الوسط المدرسي. لاسيما في مرحلة التعليم الإبتدائي.
وهو ملف إستراتيجي ومن الورشات الكبرى في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،
الذي أمر بوجوب فسح المجال لتلاميذ هذه المرحلة من التعليم للإستفادة من الغايات الفعلية
التي على أساسها تم إدراج هذه المادة في المنظومة التربوية. كونها مرحلة حساسة وركيزة أساسية لكل الأنظمة التربوية في العالم.
كما أكد وزير التربية، أنه تم التعرض في هذا اللقاء إلى كل الجوانب المتعلقة بهذا الملف على أن يتم البدء في تجسيده ميدانيا إنطلاقا من الدخول المدرسي المقبل.
بالمقابل أشار إلى أنه تم الإتفاق على تنصيب لجنة مشتركة بين القطاعين تباشر أشغالها ابتداء من يوم الأحد 8 ماي 2022.
وأشار وزير التربية، أنها ستعكف على دراسة موضوع التربية البدنية والرياضة المدرسية في مرحلة التعليم الإبتدائي وسبل ترقيتها.
وما يلزمها من تأطير ومرافق وهياكل مناسبة لهذه المادة.
ما سيسمح بالإكتشاف المبكر للمواهب الرياضية خدمة للرياضة المدرسية ورياضات النخب في الوطن.