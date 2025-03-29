تعزيز التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، يوم الخميس، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية زيمبابوي بالجزائر، فوسوموزي انتونجا، بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان للوزارة، في مستهل اللقاء، هنأ سعادة سفير الزيمبابوي الوزير على الإنجازات التي تحققها الجزائر. على الصعيد الدبلوماسي مبرزا بذلك انتخاب سلمى مليكة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي.

وأكد سعادة السفير على أهمية التعاون بين جمهورية زيمبابوي والجزائر في المجال الصحي في ظل الخبرة التي تتميز بها الجزائر. في القارة الإفريقية. وبالمناسبة أشاد سعادة السفير بالسياسة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائرية لمجابھة جائحة كوفيد-19.

كما أعرب سعادة السفير عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا من خلال تبادل الخبرات. والمعارف والتكوين الأولي والمتواصل للمستخدمين الطبيين والشبه طبيين والمسيرين وكذا الصناعة الصيدلانية.

من جهته، أكد سايحي حرص الجزائر الدائم على إقامة علاقات متينة مع الدول الإفريقية و دعمها على غرار جمهورية زيمبابوي. وتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، مبرزا في ذات السياق مجال صناعة الأدوية. والذي وصل نسبة الانتاج به إلى 76%، ليضمن بذلك تغطية الاحتياجات الوطنية للأدوية محليا، يضيف البيان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي بتحضير مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين. للاتفاق عليها وتوقيعها بهدف تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة. بما يخدم مصلحة البلدين و الشعبين، وفق البيان نفسه.

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