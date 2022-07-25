تعزيز التعاون بين الجزائر و منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة

استقبلت وزيرة البيئة سامية موالفي، اليوم الاثنين، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة بالجزائر ايرينا كوبليفاتسكايا بتود.

وفي بيان للوزارة، فقد تباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة البرامج والمشاريع التي تهتم بمجالات البيئة و التنمية المستدامة بين المنظمة و الجزائر.

كما تم الاتفاق على إمضاء وثيقة المشروع الخاص بالتسيير المتكامل للغابات و التنوع البيولوجي بالسلسلة الجبلية البيبان في أقرب الآجال، هذا المشروع الذي يندرج ضمن المشاريع المستدامة والممول من طرف صندوق البيئة العالمي.

الى جانب ذالك تطرق الطرفان إلى استذكار المشاريع المقترحة من طرف وزارة البيئة بالشراكة مع المنظمة قصد تجسيدها على المدى القصير والتي تتمحور حول الاقتصاد الدائري، التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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