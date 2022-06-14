تعزيز علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و روسيا في مجال الطاقة

تباحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاءا، مع سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وفي بيان للوزارة، فقد استقبل وزير الطاقة والمناجم بمقر الوزارة، سفير روسيا الاتحادية بالجزائر، إيغور بيلييف، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر.

وفي هذا السياق استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تعزيزها.

كما شكر وزير الطاقة والمناجم، سفير روسيا،على استعداده وتواجده الدائم والجهود المبذولة خلال مهمته في الجزائر.

مذكّر بأهمية وعمق العلاقات الودية التقليدية بين البلدين واستعداد الجزائر لتطويرها وتعميق التعاون الثنائي.

بالمقابل دعا الجانبان إلى تعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتكثيف التبادلات بين البلدين.

الى جانب ذالك، رحب الوزير والسفير الروسي بعملية الحوار بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك من أجل استقرار الأسواق على المدى المتوسط والطويل وكذلك المشاورات الدائمة بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ( GECF).

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