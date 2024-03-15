تعطل نظام عمل ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم

تتزايد التقارير عن تعطل الخدمة في مطاعم ماكدونالدز في جميع أنحاء العالم. مما يؤدي إلى إغلاق المطاعم وأثار شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت شركة ماكدونالدز في اليابان على موقع إكس، تويتر سابقًا. أن “العمليات متوقفة مؤقتًا في العديد من متاجرنا في جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت أنها تعتذر عن الإزعاج. أبلغ موقع “داون ديتيكتور” أيضًا عن ارتفاع كبير. في المشكلات المتعلقة بتطبيق ماكدونالدز في الساعتين الماضيتين.

وأفادت وسائل إعلام أن العملاء من أستراليا إلى المملكة المتحدة اشتكوا من مشكلات. تتعلق بالطلب، بما في ذلك عميل نشر صورة على تطبيق إكس تفيد بأن الكشك غير متاح.