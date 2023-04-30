تعطيل رحلة جوية تجرّ 19 متهما من إطارات وموظفين بالجوية الجزائرية إلى التحقيق

إستمع وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأحد، إلى 19 متهما من إطارات وموظفين بالخطوط الجوية الجزائرية. في أعقاب تعطيل رحلة جوية قبل أسابيع.

وأوردت مصادر “النهار” أن تفجير القضية جاء في أعقاب تبليغ عن تعطيل رحلة جوية على متن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية المبرمجة من مطار الجزائر إلى قسنطينة. بحيث تم تعطيل الرحلة إلى غاية الثانية صباحا. رغم أنها كانت مبرمجة في حدود الساعة منتصف الليل.

ويتواجد من بين المتهمين مدراء منهم مدير الأعمال الأرضية وقبطان طائرة. بالإضافة كذلك إلى عدد من الموظفين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوجهون تهما تتعلق بتعطيل رحلة جوية وسوء استغلال الوظيفة.

وأكدت ذات المصادر، أن الحادثة أحدثت زلزالا بمطار الجزائر. ألزمت وزير النقل السابق كمال بلجود التدخل شخصيا بحضور نيابة محكمة الدار البيضاء.