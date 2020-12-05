تعقيم طائرات الجوية الجزائرية قبل استئناف الرحلات الداخلية

الوطني
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تعقيم طائرات الجوية الجزائرية قبل استئناف الرحلات الداخلية
بقلم نادية بن طاهر

قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بعملية تنظيف وتعقيم واسعة لطائراتها، قبل إستئناف الرحلات الجوية الداخلية.

وحسب الناطق الرسمي للشركة، ضاعفت المؤسسة من جهودها لتعقيم الطائرات، لا سيما جميع الأسطح التي يحتك بها المسافرون بطريقة مباشرة مثل مساند الذراعين والشاشات الرقمية.

مع تنفيذ إجراء تطهير خاص عن طريق رش بخاخ مضاد لكورونا.

وتقوم الجوية الجزائرية برش مبيد للفيروس مع منظف عالي الضغط في جميع أنحاء المقصورة.

وتترسب القطرات الدقيقة للمبيد على جميع الأسطح، ويظل نشطًا لمدة 18 ساعة للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

الجوية الجزائرية

الجوية الجزائرية

تعقيم الطائرات


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