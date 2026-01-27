تعليق التعليم القرآني بعدة ولايات بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بلاغ لها، عن تعليق التعليم القرآني بجميع أطواره يومي الأربعاء والخميس 28 و29 جانفي 2026. وذلك تبعا للبرقية المستعجلة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. والمتعلقة بالنشرية الجوية الخاصة التي تحذر من هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 120 كلم في الساعة.

وأفاد البلاغ بأن صلاحية هذه النشرية تمتد من يوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 على الساعة 15:00. إلى غاية يوم الخميس 29 جانفي 2026.

وتشمل عددا من ولايات الوطن، من بينها ولايات وهران، تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر. غليزان، النعامة، البيض، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قالمة. أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط، أولاد جلال، سوق أهراس، باتنة وقسنطينة.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية المتخذة حفاظا على سلامة المواطنين.