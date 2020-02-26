تعليق الدراسة في الكويت لمدة أسبوعين بسبب كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن تعطيل الدراسة سيكون اعتبارا من الأول من مارس القادم ولمدة أسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 25 حالة، إثر تسجيل 7 إصابات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن وزارة الصحة الكويتية، بأن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وجاء في البيان، أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.