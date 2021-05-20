تعليق حركة القطارات استثنائيا غدا الجمعة وهذا هو موعد استئناف رحلاتها!

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيف استثنائي لقطارات خطوط ضاحية الجزائر العاصمة والخطوط ما بين المدن (الخطوط الجهوية).

بالإضافة الى الخطوط الطويلة وذلك غدا الجمعة، للسماح لفرق الصيانة التابعة للشركة لمعالجة الأعطال المسجلة خلال هذا الأسبوع.

وذلك على مستوى مركز تحويل القطارات بمحطة “آغا” بالجزائر العاصمة، وكذا تسريع عملية ترميم وإصلاح الخطوط الكهربائية والعربات.

والتي تعرضت لأضرار بليغة خلال الأيام الماضية. بسبب أعمال التخريب، وأثّـرت بشكل محسوس على توفّر إمكانيات النقل وضمان السير العادي للرحلات خلال أيام الأسبوع.

واضافت نفس الشركة أن حركة القطارات ستستأنف بشكل عادي بداية من يوم السبت.