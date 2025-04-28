تعليق خدمات القطارات في إسبانيا

أعلنت شركة القطارات الإسبانية عن تعليق جميع خدمات القطارات بسبب انقطاع الكهرباء الواسع الذي يؤثر على إسبانيا والبرتغال.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسباني بشأن انقطاع التيار الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أنها أكدت دعم الاتحاد الأوروبي بمراقبة الوضع بالتنسيق مع السلطات الوطنية والأوروبية ومجموعة تنسيق الكهرباء.

وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بهدف المساعدة في استعادة نظام الكهرباء في أقرب وقت ممكن.