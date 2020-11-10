قررت لجنة متعددة القطاعات يشرف عليها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري نظرا لحساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا.

وحسب بيان للوزارة، فإن إستئناف صلاة الجمعة بجامع الجزائر سيكون عند توفر الشروط المناسبة.

وأضاف البيان، أن اللجنة متعددة القطاعات إنعقدت يوم الاثنين 9 نوفمبر بتكليف من الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الدينية.

وأوصت اللجنة بتعليق صلاة الجمعة فقط في هذا الصرح الديني الكبير ابتداء من تاريخ 13 نوفمبر نظرا لحساسية الوضع الوبائي.

وأضاف البيان، أن اللجنة سجلت أن جامع الجزائر قد استقطب “الجمعة الماضية” أعدادا هائلة من المصلين.

وأشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من الصورة التي رسمها المصلون داخل قاعة الصلاة، فقد تخلل هذا الحضور الكثيف تسجيل ملاحظات وتجاوزات قد تكون لها تداعيات محتملة على الصحة العمومية”.

كما درست اللجنة الظروف التي مرت فيها صلاة الجمعة بمختلف الولايات.

وأكد البيان، أن الإجتماع إنتهى بإجماع على أن المواطنين إستقبلوا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح المساجد لإقامة شعيرة الجمعة بكثير من الارتياح والسرور”.

كما ثمن المجتمعون روح المسؤولية وحالة الوعي التي صاحبت فتح صلاة الجمعة من طرف المواطنين عبر ولايات الوطن.

وفي المقابل، أكدت اللجنة أن حالة الوباء مازالت “مقلقة” خاصة في الأيام الأخيرة، مما استدعى إتخاذ إجراءات وقائية إضافية.

للإشارة فقد إتخذت الوزارة الأولى تدابير وقائية إضافية بتغيير أوقات الحجر المنزلي بداية من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا.