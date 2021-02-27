تعليق كافة الرحلات الخارجية بداية من 1 مارس

كشف عضو اللجنة الوطنية، لمتابعة كورونا، بركاني بقاط، عن تعليق عمليات الإجلاء والرحلات، لمدة شهر كإجراء احترازي من تفشي الوباء.

وأوضح، بقاط بتصريح لقناة النهار، أن العملية يخص جميع المعابر الحدودية، بما فيها الجوية، والبحرية، بداية من 1 إلى 31 مارس.

وكانت السفارة التركية في الجزائر، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعليق كافة الرحلات من تركيا إلى الجزائر خلال الفترة المذكورة.

وحسب بيان السفارة، فإن قرار تعليق الرحلات جاء امتثالا لقرار السلطات الجزائرية للوقاية من النسخة المتحورة من فيروس كورونا.

واكدت السفارة التركية أن الرعايا الاتراك بامكانهم العودة لبلدهم من خلال رحلات تبرمجها الخطوط الجوية التركية تركيش أيرلاينز.

ويمكن للرعايا الاتراك اقتناء التذاكر من مكاتب الشركة بقسنطينة ووهران.