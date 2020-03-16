تعليق مؤقت للرحلات الجوية من وإلى 5 بلدان عربية و6 بلدان إفريقية بسبب كورونا

أسدى الوزير الاول عبد العزيز جراد تعليمات إلى وزير النقل والاشغال العمومية بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية من وإلى 5 دول عربية.

واوضح بيان للجوية الجزائرية انه تم تعليق مؤقت للرحلات الجوية ل 5 دول عربية إبتداء من 17 مارس 2020

واضاف البيان انه يتعلق الامر بكل من تونس “تونس”، القاهرة “مصر”، دبي “الإمارات العربية المتحدة”، الدوحة “قطر” وعمان “الأردن”.

كما أعطى الوزير الأول تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية، المتوجهة والقادمة من ابيدجان، نواكشط، باماكو، نيامي داكار، واغادوغو.

وسيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى هذه الدول ابتداء من 19 مارس المقبل.

وأشار البيان أن هذا التعليق جاء في ظروف إستثنائية وسيكون مصحوب لإجلاء الجزائريين من البلدان المعنية.

وهذا حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد من قبل الجوية الجزائرية .