تعليق منح الطلبة الجزائريين الراسبين في الجامعات الأجنبية..!

وزارة التعليم العالي تفرج عن كيفيات وشروط تجديد المنح الدراسية في إطار السنة الجامعية 2019 – 2020

إلزام الطلبة بالعودة النهائية إلى الجزائر في أجل 3 أشهر بعد المناقشة

الحصول على النتائج وإتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين إجباري

سيتعرّض الطلبة الجامعيون الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج إلى إجراءات عقابية تصل إلى حد تعليق المنحة في حال إعادة السنة الجامعية.

وسيلزم هؤلاء باحترام الالتزامات التعاقدية والعودة النهائية إلى الجزائر في أجل 3 أشهر بعد مناقشة مذكرة التخرج وكذا الالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه.

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كيفيات وشروط تجديد المنح الدراسية للطلبة الذين يتابعون تكوينا إقاميا بالخارج في إطار السنة الجامعية 2019 – 2020.

وتخص عملية تجديد المنح «شهادة المنحة وتذكرة السفر»، الطلبة الذين لم يستكملوا المدة القانونية المبرمجة مسبقا للتكفل بهم والذين يسجلون تقدما في مسارهم البيداغوجي والعلمي.

حيث يلزم جميع الممنوحين بإرسال إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق الممثليات الدبلوماسية الوثائق الضرورية المتمثلة في كشف التقاط المتضمن تأشيرة الجامعة المستقبلة.

إلى جانب بطاقة المتابعة البيداغوجية مؤشر عليها من طرف المصالح المختصة.

وحسب التعليمة الحاملة لرقم 255 والموجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية لجامعات الوسط والشرق والغرب، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها.

فإنه وبالنسبة لعلمية تحديد المنحة برسم هذه السنة ستتم عن طريق الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.

حيث سيقوم كل ممنوح بإجراء مقابلة مع الخبراء العلميين، كما أنه ملزم بتقديم عرض ملخص عن البحث الذي يقوم بإعداده ومدة تقدمه في مساره الدراسي بالنسبة للطلبة والأساتذة الباحثين مع حضور إجباري.

ويتم تسليم وثائق تجديد المنحة من قبل مصالح وزارة التعليم العالي لكل ممنوح تحصل على موافقة لجنة الخبراء بعد مقابلة.

حسب برمجة تحدد لاحقا، والمشاركة في هذه العملية إلزامي وضروري لجميع الممنوحين. أما بالنسبة للطلبة الملزمين عند الاقتضاء بإجراء تربص خلال هذه الفترة.

يجب عليهم إرسال في الآجال المحددة كشف النقاط وبطاقة المتابعة البيداغوجية ووثيقة تبرير الغياب عن طريق الممثليات الدبلوماسية.

وسيقوم الخبراء العلميون بعد ذلك بدراسة الوثائق المرسلة والاتصال بمؤطريهم.

، كما سيتم إجراء عملية تجديد المنحة لكافة الممنوحين على مستوى كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 في بن عكنون.

وهذا بداية من يوم الإثنين 26 أوت إلى غاية يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019.

وتشير التعليمة إلى أنه لا تقبل طلبات تمديد المنح، ولذا يرجى من الممنوحين اتخاذ جميع التدابير لإنهاء التكوين خلال الفترة القانونية المحددة لهم مسبقا.

ولا يُسمح بإعادة السنة الجامعية، حيث يؤدي كل رسوب تلقائيا إلى تعليق المنحة إلى غاية الانتقال إلى السنة الموالية.

ووفقا للأحكام القانونية المعمول بها في مجال التكوين بالخارج، يجب على الممنوحين الالتزام بإجبارية الحصول على النتائج، وكذا إتمام الدراسة والمناقشة في المدة القانونية للتكوين.

كما يجب على الطلبة احترام الالتزامات التعاقدية المتمثلة في القيام بإجراءات العودة النهائية في أجل 3 أشهر بعد المناقشة، وكذا الالتحاق بمنصب العمل الذي وجه إليه.

حيث يعبر الطالب عن رغبته حسب الأولوية، في حين سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل ممنوح لم يلتحق بمنصب عمله وفقا للتنظيم ساري المفعول.

ويتعين على جميع الممنوحين احترام فترة عملية تجديد المنحة الذي ليس تلقائيا، حيث يشترط إجباريا إرسال النتائج البيداغوجية والعلمية المحصل عليها وحضور الممنوح لهذه العملية.