تعليمات بتحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في السياحة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بإشراك نقابات أرباب العمل كفاعلين حقيقيين لتخفيف إجراءات الاستثمار.

بما في ذلك استشارتهم في توزيع العقار، حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم الأحد.

كما طلب الرئيس تبون بتحرير المبادرة لتشجيع الاستثمار في القطاع وعدم رهن المستثمرين ووضعهم تحت رحمة الإدارة ورؤساء البلديات.

وبالخصوص إذا كانت استثمارات الخواص تعتمد على تمويل ذاتي وعلى عقار خاص.

وجاء في نفس البيان، المطالبة بمراعاة الحفاظ على العقار الفلاحي عند الترخيص للمستثمرين في مشاريع التوسع السياحي.

بالإضافة الى حماية المسيّرين بنصوص قانونية تشجعهم على تحرير المبادرة أمام المستثمرين، وتجنب البيروقراطية الإدارية.