رئيس الجمهورية يأمر باستمرار غلق الحدود والمجال الجوي بعد انتشار فيروس كورونا المتحور

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رئيس الجمهورية يأمر باستمرار غلق الحدود والمجال الجوي بعد انتشار فيروس كورونا المتحور
بقلم طالب خير الدين

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالاستمرار  في غلق الحدود والمجال الجوي، لاسيما في ظل الظروف الصحية الدولية الحالية.

وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المتحور في عدة دول، وحتى في الجزائر التي شهدت تسجيل أولى الحالات قبل أيام.

وحسب  بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الرئيس تبون، فلقد تم طلب توسيع  وتعزيز التحقيقات الوبائية.

وبالخصوص فيما يتعلق بالحالات المصابة بالفيروس المتحور من أجل ضمان أكبر درجات الوقاية.

كما سيتم مواصلة برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا  مع مراعاة توصيات الخبراء والمختصين فيما يتعلق باختيار اللقاحات.

بالإضافة الى مدى فعاليتها ضد الأشكال المتحورة للفيروس، مع الاستغلال الأمثل لكميات اللقاح المتوفرة.


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