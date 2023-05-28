تعليمات رئاسية بتثبيث اللغة الانجليزية وفتح تخصص استاذ تعليم ابتدائي فيها

اسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات بتثبيت اللغة الانجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.

وذلك بفتح تخصص استاذ تعليم ابتدائي في اللغة الانجليزية فورا بداية من الموسم الدراسي 2023/2024.

هذا وترأس رئيس الجمهورية عبد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا منها متابعة مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة والتدابير المتخذة بشأنها، ومشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة، المالية.