تعليمات صارمة لضمان تنصيب سَلِس للولايات الجديدة

ترأَّس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، اجتماعًا للّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة ترقية المقاطعات الإدارية الإحدى عشر إلى ولايات كاملة الصلاحيات.

وحضر الاجتماعَ المدراءُ العامّون وممثلو القطاعات الوزارية، ونائب محافظ بنك الجزائر، ورؤساء اللجان المكلَّفون بمتابعة ترقية المقاطعات الإدارية إلى ولايات، بالإضافة إلى الولاة والولاة المنتدبين المعنيّين الذين شاركوا عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم بمناسبة هذا الاجتماع عرض وتقييم الوضعية العامة لترقية المقاطعات الإدارية الى ولايات، بما في ذلك:

- مدى تقدّم تهيئة وجاهزية الهياكل الإدارية،

– التأطير بالموارد البشرية،

– التجهيزات والوسائل اللوجستية والسكنات الوظيفية،

– وجاهزية المصالح الخارجية.

كما ناقشت اللجنة الإشكالات المسجلة ميدانيًا، واقترحت جملة من التدابير العملية المناسبة لتدارك النقائص ضمن الآجال المحددة. مع التأكيد على اعتماد مقاربة تشاركية ومنسجمة بين القطاعات الوزارية لضمان تنصيب سلس للولايات الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأمين العام على ضرورة التقيّد بالتعليمات التي أسداها في هذا الشأن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. والسهر على تعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية لضمان أحسن الظروف بمناسبة تنصيب الولايات الجديدة وفق الآجال المحددة.