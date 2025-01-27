تعليمات صارمة للخواص من أجل توفير الأدوية دون حجج

كشف الوزير المنتدب المكلف بالانتاج الصيدلاني فؤاد حاجي، أنه قد تم توجيه تعليمات صارمة. لوحدات الإنتاج التابعة للخواص من أجل توفير الأدوية دون حجج.

وأكد حاجي خلال زيارة تفقدية رفقة وزير الصناعية إلى الوحدات التابعة للقطاع بالعاصمة. على ضرورة توفير الأدوية للمرضى وهذا ضمن توجهات رئيس الجمهورية.

من جهته وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني سيفي غريب، أشار إلى أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية مع المتعاملين لتذليل الصعوبات التي تواجه إنتاج الأدوية محليا.

ولدى معاينته مركز التكافؤ الحيوي التابع لمجمع صيدال شدّد الوزير غريب ‎على رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي بالمركز. حيث يسمح هذا المركز، الذي يعد أول مركز مخصص لإعداد دراسات التكافؤ الحيوي في الجزائر. بإثبات تكافؤ الأدوية الجنيسة والأدوية المرجعية من حيث الفعالية والسلامة. بالإضافة كذلك إلى أنه يحوز على أحدث التكنولوجيات للقيام بالدراسات وفق المعايير الدولية التي تضمن الدقة والمصداقية.

كما يقوم المركز بإجراء دراسات التكافؤ الحيوي لصالح المخابر الصيدلانية التي ترغب في إجراء هذه الدراسات من أجل إثبات جودة. فعالية وسلامة الأدوية الجنيسة الخاصة بهم. بالإضافة كذلك إلى السماح باستبدالها بالأدوية الأصلية والسماح للأدوية المنتجة في الجزائر بدخول الأسوق الدولية.

‏‎كما أعطى الوزير في، ذات السياق، تعليمات بضرورة رفع وتيرة إنجاز دراسات التكافؤ الحيوي لتصل إلى حوالي 100 دراسة سنويا. مقابل إمكانيات حالية لإجراء 50 دراسة سنويا.

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