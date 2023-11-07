أعطى صبيحة هذا اليوم الثلاثاء، والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة. تعليمات لتطهير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة وتحويلها لمستثمرين فعليين.

وجاء ذلك، بعد أن أعطى الوالي إشارة انطلاق موسم الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2024/2023. وذلك على مستوى المستثمرة الفلاحية الخاصة بن الشيخ لفقون محمود. بمنطقة بولحديد ببلدية مسعود بوجريو.

وقبل ذلك استمع الوالي بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، المدير العام للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة بن دريدي مسعود. السلطات الأمنية، نائب عن مجلس الأمة، الوسيط المحلي لرئيس الجمهورية وممثلي التنظيمات والمصالح الفلاحية. إلى الشروحات التي قدمها مدير القطاع تناول من خلالها بعض الأرقام حول قطاع الفلاحة بالولاية.

وهنا أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على مراهنة السلطات العليا في البلاد على هذا القطاع الحيوي. كونه الفاعل الأساسي في دفع عجلة الإقتصاد الوطني. موجها تعليمات من أجل تطهير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة غير المستغلة من قبل المستفيدين منها و تحويلها لمستثمرين فعليين.

كما أشار الى أهمية تحسيس اصحاب المستثمرات الفلاحية، بتنويع الانتاج لتنويع مصادر الدخل لتخطي أي عجز. بادخال الطرق العصرية و الوسائل الحديثة التي تضمن تنويع و رفع الإنتاج.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي ضمان الأمن الغذائي. لاسيما فيما يتعلق بانتاج الحبوب الشتوية وهي الخصوصية التي تتميز بها ولاية قسنطينة.

هذا وتقدر المساحة المبرمجة للزراعة 91 ألف هكتار. منها أزيد من 63 ألف هكتار من القمح الصلب و17 الف هكتار قمح لين. حيث تم على مستوى الولاية اتخاذ كل الاجراءات ليكون موسم فلاحي ناجح. لاسيما توفر البذور بالكمية الكافية لتحقيق الأهداف اذ تم توزيع 40 % من البذور على الفلاحين حتى الآن.