تعليمات من محمد عيسى بنقل أعوان المساجد إلى ولاياتهم

اعطى وزير الشؤون الدينية تعليمات من أجل النقل الفوري لأعوان المساجد إلى ولاياتهم أو الولايات القريبة منها.

وقال محمد عيسى في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الاجراء جاء تجاوبا مع الطلبات الكريمة والمتكررة التي وصلته من قيمين ومؤذنين وأساتذة التعليم القرآني.

والتي تضمّنت حاجتهم إلى الانتقال للعمل قريبا من ولايات إقامتهم الأصلية بجنوب الوطن وغرب.

بعد أن قضوا في ولايات الشرق الجزائري أكثر من خمس سنوات.

وقال الوزير انه ويمكن للسادة الأعوان الاتصال بداية من يوم الأحد 2 ديسمبر 2018 بالسادة مديري الولايات المعنية ليسهلوا لهم تنفيذ هذا القرار.

واضاف الوزير من جهة أخرى إن أعوان المساجد المتخرجين هذه السنة قد تم تعيينهم جميعاً.

وفق الاختيار الأول الذي طلبوه في بطاقة الرغبات، وهو ولاية الإقامة.

أما السادة الأئمة فسوف تتم دراسة وضعياتهم حالة بحالة وفق الآلية المعمول بها.