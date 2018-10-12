تعليمات نيابية صارمة بالضرب بقوة مع كل من تورط مع الهارب أمير بوخرص 

لا تزال الإعتقالات مستمرة، في قضية التواطؤ مع الهارب أمير بوخرص، وتمويله من أجل الإساءة لعدة شخصيات قصد إبعادهم من مناصبهم، عبر صفحته التحريضية على الفايسبوك.

حيث قدمت تعليمات نيابية صارمة، للضرب بكل قوة مع كل من تورط معه في الإبتزاز وتجريح الأشخاص عبر صفحته التحريضية على “الفايسبوك”.

و لاتزال الإعتقالات مستمرة، بناءً على أدلة أرسلها مخبر بوشاوي، وهذا بعدما تم اعتقال شخصين تورطا في تسريب معلومات شخصية عن مدير مجمع “النهار” أنيس رحماني للمدعو “أمير ديزاد” الهارب، ومحل بحث دولي.

ومن المنتظر أن يتم تستدعي النيابة العامة، كل الأسماء التي مولت “الهارب” أو طلبت منه مهاجمة أي شخصية عبر صفحته التحريضية على “الفايسبوك”.