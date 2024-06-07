ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء الخميس، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية. عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية. الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

وخصّصت الندوة لتقديم تعليمات وتوجيهات حول مختلف العمليات المرتبطة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، وتلك المتعلقة بأشغال نهاية السنة الدراسية.

في المستهل، أشاد الوزير بالمجهودات التي بذلها جميع من شارك في تأطير امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2024. مؤكدا أنه جرى في ظروف جد حسنة بشهادة الجميع.

وفي إطار الامتحانات المدرسية دائما، شدّد الوزير على ضرورة الاستزادة في الحيطة والحذر واليقظة. مع السهر على حسن التنظيم وتوفير كافة الظروف ليجتاز المترشحون امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 في أريحية.

وفي سياق آخر، شدّد الوزير على وجوب متابعة وإنجاز كل العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.

كما أسدى التعليمات الواجب التقيد بها للتكفل الأمثل بالملفات في آجالها، خاصة:

- التحضير للتقييمات التعويضية لامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي التي ستجرى يومي 23 و24 جوان الجاري. وتسليم جميع التلاميذ شهادات ودفاتر تقييم المكتسبات في الموعد المحدد لها بتاريخ 27 جوان 2024.

– الحرص على ضمان الإعلام الواسع للتلاميذ المعنيين بالاختبارات الاستدراكية في المراحل التعليمية الثلاث. بتواريخ إجراء هذه الاختبارات والترتيبات التنظيمية الخاصة بها.

وبخصوص التسجيل في السنة الأولى من مرحلة التعليم الابتدائي، وبعد انقضاء آجال التسجيل. أكّد الوزير أنه يتعيّن على الأولياء استخراج وصل تأكيد طلب التسجيل. ابتداء من تاريخ أمس الخميس عبر حساباتهم في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية، وإتباع التعليمات الواردة فيه.

كما شدّد الوزير على ضرورة متابعة العمليات المرتبطة بالحركة التنقلية للموظفين وتنفيذها وفق الآجال المعلن.

وفيما تعلّق بالامتحانات المهنية المزمع إجراؤها بتاريخ 13 جويلية 2024، أمر الوزير بوجوب السهر. على اطلاع الموظفين على محتوى المنشور المتعلق بالعملية لا سيما شروط وكيفيات المشاركة بالإضافة إلى تاريخ ومكان الاجراء.