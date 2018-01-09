تعليمة للولايات الأسبوع المقبل لفتح تسجيلات”lpa” بالبلديات  

أعلن وزير السكن اليوم، أنّ التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم “lpa” تتم على مستوى البلديات، بداية من الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير في رده على النوّاب خلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لـ 2015،

ان التسجيلات ضمن صيغة الترقوي المدعم ستتم على المستوى المحلي “لأن رئيس البلدية هو الأدرى بمواطنيه”.

مشيرا إلى توجيه تعليمة الأسبوع المقبل إلى الولايات،

وتركز هذه الصيغة على تنظيم الجانب المالي للحفاظ أكبر قدر ممكن على الموارد المالية،

من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الإنجاز.

وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج “مبعثرة” منذ سنوات تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج 70 ألف وحدة.