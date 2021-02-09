تعليمة وزارية لدراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن إصدار تعليمة وزارية تخص دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد.

وأوضح الوزير، التعليمة التي تخص دراسة ملفات القروض البنكية في آجال شهر واحد ستصدر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضاف بن عبد الرحمان، أنه “سيتم ما بين 10 و15 فيفري، إصدار تعليمة وزارية للبنوك العمومية والخاصة”.

وستؤطر التعليمة –حسب الوزير-، إجراءات منح ومتابعة ملفات القروض الخاصة بتمويل المشاريع.

وستحدد التعليمة فترة شهر لدراسة ملفات القروض بدءا من تاريخ إيداع الملف،ولن يقبل من البنوك التأخر بدراستها بعد صدور التعليمة.

وأشار وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، إلى أن الهدف من هذه التعليمة هو محاربة العراقيل البيروقراطية.