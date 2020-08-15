تعليمة وزارية للتكفل البيداغوجي والنفسي لمترشحي شهادتي “البيام” و”الباك”

وجهت وزارة التربية الوطنية تعليمة وزارية تتضمن توجيهات للتكلف البيداغوجي والنفسي بالتلاميذ المترشحين لإمتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا قبل وأثناء الإمتحان.

التعليمة الوزارة، التي اصدرتها اليوم السبت وزارة التربية نقلا عن الموقع الإخباري للتلفزيون الجزائري، وجهت إلى الأساتذة ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

وتوضح التعليمة الوزارية كيفيات المراجعة والتحضير البيداغوجي ومنهجية المرافقة النفسية .

وتهدف التعليمة إلى مرافقة التلاميذ المعنيين ومساعدتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم قبل واثناء إجراء الإمتحان والتقليص من الضغوطات التي تعيق أداءهم وتقلل من فرصهم في النجاح.

التعليمة تجسدت على شكل ثلاث بطاقات تقنية تبرز الأول “التكفل البيداغوجي” كيفية مرافقة التلاميذ في المذاكرة والمراجعة للإستعداد للإمتحان.

وتم ايضا التأكيد على ضرورة المرافقة النفسية للمترشحين اثناء إجتياز الغمتحان واسترجاع ثقتهم بأنفسهم من خلال تهوين الإمتحان وتقديم المساعدة النفسية للذين يعانون من صعوبات نفسية كالخوف والقلق والإكتئاب.

وتسري هذه الإجراءات ابتداء من 25 أوت الجاري إللى غاية بداية إجراء الإمتحانيين.

وتتعلق البطاقة الثانية بالتكفل النفسي بالمترشحين للإمتحان قبل الإجراء والهدف من العملية هو تدعيم ثقة التلاميذ بانفسهم ومساعدتهم على تجاوز بعض الضغوطات النفسية.

وبخصوص البطاقة الثلاثة فهي ذات الصلة بكيفية التكفل النفسي بالمترشحين أثناء اجراء الإمتحان حيث يرجى منها المقابلة الإرشادية النصف الموجهة.