تعليم عالي: بيان هام حول الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر “أ” ورتبة أستاذ

أصدرت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بيانا هاما للأساتذة المقبلين على الترشح للتأهيل الجامعي والترقية إلى رتبة أستاذ.

وتعلم الاتحادية، في بيان لها، أن تاريخ إيداع ملفات الترشح للتأهيل الجامعي هو يوم الثالث ديسمبر المقبل إلى غاية الـ21 من الشهر نفسه.

بينما ستتم عملية إيداع ملفات الترقية إلى رتبة أستاذ من يوم الثامن ديسمير 2024 إلى غاية الـ21 من الشهر ذاته.

وفي سياق متصل، تعلم الاتحادية بأنه انطلاقا من سنة 2025 سيتم الرجوع إلى نظام الدورتين بالنسبة للتأهيل الجامعي والأستاذية. حيث سيتم فتح الدورة الأولى في شهر ماي، أما الدورة الثانية فتفتح في شهر أكتوبر من كل سنة.

وأكدت الإتحادية أن هذه العملية الاستحقاقية الدورية هامة في المسار المهني للأساتذة المعنيين وما ينعكس عنها من تشجيع للتنافسية بما يخدم التحفيز على أعمال النشر العلمي والأداء البيداغوجي، ومواصلة الارتقاء بمرئية المؤسسة الجامعية والبحثية وترتيبها الدولي وإشعاعها.