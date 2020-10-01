تعليم عالي.. رفع نسبة تدفق الأنترنت لتسهيل التعليم عن بعد

تم أمس الأربعاء، توقيع اتفاقيتين بين وزارة التعليم العالي، ووزارة البريد والمواصلات السلكية والللاسلكية، بحضور وزيري القطاعين.

وحسب بيان نشره وزير التعليم العالي على صفحته بفايسبوك، تتعلق الإتفاقية الأولى بتحسين الربط الشبكي ورفع نسبة تدفق الأنترنت.

وجاءت هذه الإتفاقية، لأغراض تعليمية ولتحقيق التواصل التفاعلي ما بين الأساتذة والطلبة.

كما ستمكن هذه الإتفاقية الطلبة من الاستفادة من خدمات الأنترنت في مجال نمط التعليم عن بعد، ومن ولوج المواقع التعليمية.

وكذا سهولة تحميل الدروس والاطلاع عليها عن طريق الخط، والاستفادة من هذه الخدمات في مجال التسيير والحوكمة الجامعية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية، بالتسهيلات التي تمنحها اتصالات الجزائر لفائدة الناجحين في البكالوريا 2020، والذين يجري تسجيلهم حصريا هذه السنة على الخط، ويتعلق الأمر بالدفع الإلكتروني لرسوم التسجيل والإقامة الجامعية وغيرها من العمليات الأخرى.

ويأتي ذلك نظرا للوضعية الصحية التي تعيشها البلاد.