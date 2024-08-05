تعليم عالي.. هذا جديد الـ200 منحة دراسية بروسيا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن معلومات جديدة تلقتها من الوزارة الخارجية الروسية، فيما يخص حصة المائتي منحة دراسية الممنوحة إلى الجزائر.

وحسب الوزارة، تم نشر رموز المرشحين الذين تمكنوا من التقدم إلى المرحلة الثانية على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية بالجزائر العاصمة.

ولفتت الوزارة، أن المعنيين يمكنهم مراقبة حالة طلب التسجيل الخاص بهم بشكل مستقل على بوابة وزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي: https://russia.edu.minobrnauki.gov.ru باستخدام الرموز الصادرة لهم عند تقديم طلباتهم.

ووفقا للوزارة الخارجية الروسية، فإن معظم هؤلاء المترشحين في حالة “إنهاء الملف” من أجل تقديم ملفاتهم إلى المؤسسات الأكاديمية الروسية للفحص.

ويُطلب من هؤلاء المرشحين إكمال ملفاتهم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] .

ويجب الإشارة في موضوع الرسالة إلى رقم التسجيل طلبهم “رمز التطبيق”.

هذا وللحصول على أي معلومات إضافية بخصوص المرحلة الثانية من الاختيار. يرجى من هؤلاء المرشحين الاتصال بوزارة العلوم والتعليم العالي في الاتحاد الروسي على رقم الهاتف التالي: +7 (495) 122 22 68.