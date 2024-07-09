تعميم إصدار رخص السياقة البيومترية

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بشروعها منذ تاريخ الخامس من شهر جويلية الجاري في المرحلة الأخيرة لتعميم إصدار رخص السياقة البيومترية عبر كامل بلديات الوطن.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، جاء هذا الإجراء، بعد أن كانت رخص السياقة البيومترية مقتصرة على البلديات مقرات الولايات منذ سنة 2019، ثم البلديات مقرات الدوائر منذ شهر ديسمبر 2023.

وأضاف البيان، أن جميع بلديات الوطن تتكفل بإصدار رخص السياقة البيومترية، وفق الشروط القانونية السارية سواء تعلق الأمر بالطالبين الجدد للرخصة، أو بطلبات تجديد رخص السياقة الكلاسيكية المنتهية الصلاحية، وكذلك ما ارتبط بإدراج أصناف جديدة على رخصة السياقة.

وأشار البيان، إلى أن رخص السياقة الكلاسيكية تبقى سارية المفعول إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها.

كما تجدر الاشارة بأنه، وإلى غاية هذا التاريخ، تم إصدار ما يفوق أربع ملايين ونصف (4.545.000) رخصة سياقة بيومترية.