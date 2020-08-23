تعميم كشف النقاط الرقمي.. والابلاغ عن غيابات التلاميذ بـSMS

من المنتظر أن تتم عملية تعميم كشف النقاط الرقمي الخاصة بالأطوار التعلييمة الثلاثة بداية من الموسم الدراسي المقبل وهذا بعدما عرفت العملية نجاحا في العديد من الولايات ولقت تجاوبا لدى التلاميذ وأوليائهم .

وسيتم بداية من الدخول المدرسي المقبل توزيع رقم تعريفي خاص بكل تلميذ يتم من خلاله تسهيل عملية تحويل التلاميذ عبر المؤسسات عن بعد كما سيمكن التلاميذ من سحب كشوف نقاطهم والشهادة المدرسية وكامل الملف الخاص بكل تلميذ إلكترونيا .

حيث سيمكن هذا النظام من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بعد، وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال والإطلاع على نتائج أبنائهم المحولة إلى كشوف النقاط إلكترونيا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار اونلاين” فقد تم استحداث إجراءات جديدة خاصة بكشف النقاط من بينها ادخال تقييم نشاطات التعبير الشفهي في اللغات، وهذا حسبما تحث عليه برامج اللغات المختلفة في كل مستويات التعليم الثانوي والغرض منها تمكين الأساتذة من أداة تسمح لهم بتثمين الأداء اللغوي في اللغة العربية وفي اللغات الأجنبية